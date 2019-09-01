هل تصح صلاتي مع خروجي بالمكياج ؟

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، (هل تصح صلاتى مع خروجي بالمكياج ؟).



وأجاب ممدوح، خلال فتوى مسجله له، ما علاقة خروجك بالمكياج بصحة وضوئك، فلو فرضنا أن خروجك بالمكياج حرام فما علاقة هذا بصحة صلاتك أو عدم جوازها، فضلًا انه ليس كل وضعًا للمكياج يعتبر محرمًا فمنه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع.



ومن جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسا؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة.



وأضاف "عثمان"، أنه يجوز صلاة المرأة بالمكياج ولا حرج فى ذلك.