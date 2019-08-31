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محدش عرفها.. الملكة إليزابيث تتجول فى الشارع بـ اسكتلندا

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:10 م
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
مريم صليب
تعرضت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث لموقف غريب مع بعض السياح قرب منزلها الفخم في اسكتلندا حيث خرجت للتنزه مع واحد من حراسها وقابلت مجموعة من السياح الذين اندمجوا في الحديث معها دون أن يدركوا أنها الملكة.

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن الملكة ظلت مندمجة مع السياح حتى سألت أحد أفراد المجموعة عن ما إذا قابل الملكة في المكان من قبل أم لا .. كانت الإجابة " لا لم أقابلها من قبل".

ورغم أن الجميع يعلم أن هذا المبني الفخم يخص الملكة إلا أنهم لم يشكوا لحظة أن هذه العجوز هي "الملكة إليزابيث " بنفسها ،و ظلت تتحدث معهم حتى غادروا .

يذكر أن الملكة اليزابيث عندما تذهب لهذا المنزل تتخلى عن بعض البروتوكولات الملكية وتلبس ألوانا غير زاهية لا يظهر من خلالها أنها الملكة .

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