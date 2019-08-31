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خبير: اليابان ترفع قيمة الاستثمارات في أفريقيا الفترة المقبلة.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:33 م
الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان
محمد القاضي
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، رئيس هيئة الاستثمار السابق، إن الفترة الحالية تشهد حالة من التغيرات الاقتصادية الكبرى الموجودة على المستوي الاقتصادي العالمي. 

وأضاف "عادل" خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المنطقة الأفريقية تعتبر الأكثر قوة في النمو لمعظم دول العالم، مؤكدًا أن الجميع سوف يتجه إلى السوق الأفريقي خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن مصر حاولت من خلال تواجدها في قمة "تيكاد 7"، باليابان أن تعرض ثلاثة أفكار رئيسية، أولها أن النمو الاقتصادي على مستوى أفريقيا يجب أن يكون يشكل متكامل، وأن الأسواق الأفريقية أصبحت قابلة للاندماج وقابلة لعملة التوحد فيما  بينها.

أشار إلى أن الرئيس السيسي ركز على فكرة توزيع التنمية والنمو الاقتصادي الذي تستحقه أفريقيا في هذه الفترة، وأن عمليات التمويل يجب أن تتم من خلال هذا المنظور، وأخيرا فكرة المستقبل بالنسبة للنمو الاقتصادي الإفريقي المتمثل في عملية التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه تم طرح عدد كبير من البرامج الاقتصادية لعملية النمو، موضحا أن خلال الفترة المقبلة سوف يكون هناك تركيز من الجانب الياباني على زيادة معدلات الاستثمار داخل المنطقة الإفريقية.

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