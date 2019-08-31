شاهد.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي مع شقيقته



نشر الفنان خالد الصاوى صورة له مع شقيقته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر خالد الصاوى مع شقيقته داليا داخل منزله الخاص، وكتب على الصورة قائلا: "انا واخي على ابن عمك" وتابع قائلا: "داليا جمال الصاوي عملت مترجمة ومصرفية نشطت بالعمل الخدمي التطوعى تدرس الإخراج والتمثيل دينامو ربانى من مولدها احب اصدقائي رغم نقارنا واول جمهوري المخلص ".



ولاقت الصورة إعجاب متابعي خالد الصاوى عبر انستجرام، وعلقوا عليها قائلين: "تهبلوا، ربنا يخليكم لبعض، انا بحبك قوى، انت فله".



تعاقد الفنان خالد الصاوى بشكل رسمى على مسلسل "دماء على أبواب الموساد" وهو اسم مؤقت للعمل الذى حصل على إجازة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية خاصة وأنه يتناول موضوعا شائكا حول اغتيالات العلماء.



ومن المقرر أن يقوم خالد الصاوي خلاله بتجسيد شخصية عالم الذرة الشهير يحيى المشد والذى تم اغتياله فى النرويج فيما بعد داخل حجرته بالفندق الذي كان يمكث فيه وتشير أصابع الاتهامات إلى الموساد الإسرائيلي ولم يتردد الصاوى فى قبول العمل حيث رحب بشدة بتجسيد الشخصية.