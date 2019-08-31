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شاهد.. إحراق صورة أردوغان فى سوريا

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:16 م
أردوغان
أردوغان
محمد القاضي
أذاعت فضائية "الحدث"، فيديو يعرض لحظة إحراق صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن مدنيين سوريين أقدموا على حرق صورة الرئيس التركي أردوغان، احتجاجا على سياسته فى القصف المستمر لإدلب وإغلاق الحدود بوجه الفارين من إدلب.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق - مقتل 40 عنصرا بينهم قادة في جبهة النصرة و"حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة، جراء غارات يرجح أنها من قبل طيران التحالف الدولي استهدفت تجمعا لهم في إدلب.

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