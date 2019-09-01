البنك المركزي: ارتفاع قروض القطاعات غير الموزعة بالبنوك لـ325.51 مليار جنيه في مايو

ارتفعت أرصدة القروض لعملاء البنوك بالعملة المحلية للقطاعات غير الموزعة لـ 325.51 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 322.993 مليار جنيه في إبريل السابق له بفارق 22.52 مليار جنيه، ومقارنة بـ 317.5 مليار جنيه في مارس 2019 بفارق 8.01 مليار جنيه .



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن قروض القطاع العائلي بالعملة المحلية بلغت 324.5 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 322.25 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ316.754 مليار جنيه في مارس 2019.



وسجلت قروض الأفراد الطبيعين نحو 318 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 315.5 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 310.211 مليار جنيه في مارس من نفس العام.



وبلغ حجم القروض للقطاع الخارجي نحو 1.1 مليار جنيه مقابل 746 مليون جنيه في إبريل الماضي مقارنة بـ 715 مليون جنيه في مارس 2019.

