اليوم .. صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الـ A.T.M

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد الأول من سبتمبر صرف معاشات شهر سبتمبر لعدد 4 .9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه ، مؤكده على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.



وأوضحت الوزارة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M و منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من صباح اليوم الأحد الأول من سبتمبر، حيث إن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه إعتبارًا من يوم 10 سبتمبر.



وأكد محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.