إحالة مسئولي 5 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية.. صور

قرّر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة إحالة المسئولين عن 5 مراكز شباب، للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلقهم مقار المراكز، في إطار الدور الرقابي الساعى دائما للالتزام مراكز الشباب بالقليوبية وتحقيق أقصى استفادة من المراكز لخدمة روادها، وجذب عضويات جديدة لتوسيع قاعد المشاركة الإيجابية بمراكز الشباب.





كان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يرافقه محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية قد أجرى جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة بعض مراكز شباب المحافظة في إدارات طوخ وشبين القناطر وقليوب.





وأسفرت نتيجة المتابعة عن إحالة العاملين بخمس مراكز للتحقيق نظرا لوجودها مغلقة في أوقات العمل الرسمية وهي مركز شباب الدير التابع لإدارة شباب طوخ ومنية شبين والشوبك، والكوم الأحمر وعرب صبيح التابعين لإدارة شباب شبين القناطر.





كما أمر الصبروط بإحالة بعض العاملين بمركز شباب منطي التابع لإدارة شباب شبرا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية.





بينما أوصت اللجنة بضرورة استغلال أحد صالات الألعاب غير المستغلة في مركز شباب كفر الشوبك، وفي مركز شباب كفر شبين أوصى بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمديرية لسرعة البدء في أعمل هدم وبناء سور المركز، كما تابعت اللجنة أعمال الملعب بمركز شباب ميت نما التابع لإدارة شباب شبرا الخيمة.



