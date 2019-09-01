محافظ القليوبية يفتتح عددا من المدارس الجديدة في طوخ

يفتتح الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اليوم الأحد يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية عدد من المدارس الجديدة بمدينة ومركز طوخ فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.



وقال محافظ القليوبية انه تفقد عددا من المشروعات الخدمية بمناسبة احتفالات العيد القومي وتم افتتاح 10 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وافتتاح 65 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 4.6 مليار جنيه، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف الصحي 6.4 مليار جنيه.



واشار المحافظ الى انه في قطاع المدارس، تم افتتاح 34 مدرسة بتكلفة 220 مليون جنيه، كما تم رصف طرق بالمحافظة بطول 44.8 ألف كيلو متر، ورصف بالإنتر لوك بطول 56.9 ألف متر، بتكلفة إجمالي بلغت 147.2 مليون جنيه، كما تم إنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه.

