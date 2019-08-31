جبل الشام.. اللبنانية تانيا قسيس تتألق في القلعة .. صور

أشعلت الفنانة تانيا قسيس مسرح القلعة «بصوت يحمل سمات جبل الشام» كما لقبتها الصحافة المصرية بأجمل وأجدد أغنياتها مثل «حب الحياة» من كلمات وألحان الفنان مروان خوري و «شو القصة» من كلمات وألحان جوني فنيانوس و «شو مخبى الليل» كلمات وألحان جاد مهنا والتي قد تصدرت المراتب الأولى في لبنان.



وعادت السوبرانو اللبنانية العالمية تانيا قسيس إلى مصر لتحيي حفلًا مميزًا أمام جمهورها المصري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وبدعوة من وزارة الثقافة المصرية.



لم يخلُ الحفل من سحر الأجواء، حيث قدمت قسيس برفقة الفرقة الموسيقية المصرية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، أشهر المؤلفات الموسيقية العربية من «طلوا حبابنا» للعملاق الراحل وديع الصافي الى «قلبي دليلي» لأسمهان وغيرهم من كبار الفنانين.



وكما اعتدنا على نوع الفنانة تانيا قسيس المفضل لديها، فقد مزجت الفن الشرقي بالفن الأجنبي بأفضل دمج حيث دمجت أغنية «أهواك» للعندليب عبد الحليم مع أغنية «Histoire d’un Amour» لداليدا، وأغنية «ليالي الأنس في فيينا» لأسمهان مع أغنية «Padam» لإديت بياف.



وكانت للـ Ave Maria مع أنشودة «مولاي» برفقة الفنان أسامة الخولي مكانة خاصة في الحفل حيث أخذت قسيس الحضور إلى عالم السلام والمحبة بصوتها، فسرقت أذهان الجمهور الذي ما لبثت الفنانة أن انتهت حتى وقف ليصفق لها بحرارة واحترام دون توقف، وكانت وزيرة الثقافة أول من وقف لها احترامًا لفنها الذي قدمته.



وكان من حضور المهرجان وزيرة الثقافة ، وسفير لبنان علي الحلبي، وسفير أستراليا غلين مايلز والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.



في ختام الحفل، تدافق نحوها المعجبون والمحبون لتهنئتها على حفلها المذهل، للتعبير عن اعجابهم وأخذ الصور التذكارية معها.



يذكر ان الفنانة تانيا قسيس كانت قد نجحت في مصر في خلال افتتاح المدينة الجديدة في القاهرة، حيث غنت صاحبة «الحنجرة الذهبية» أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.

