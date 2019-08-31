اهم الاخبار.. صرف المعاشات غدا من مكاتب البريد.. ضوابط لبرامج الفضائيات.. طرد تريزيجيه.. تفاصيل ضبط عصابة نص الليل

نشر موقع صدى البلد اليوم السبت ، عددا من الأخبار والأحداث الهامة خلال الساعات الاخيرة.
صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف المعاشات غدا والخاصة بشهر سبتمبر اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق الأول من سبتمبر لعدد 4 .9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه ، مؤكده على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.
وأشارت والي إلى أن صرف المعاشات غدا من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح للمواطنين من ماكينات الصرف الآلية A.T.M و منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من صباح الأحد الأول من سبتمبر، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه إعتبارًا من يوم 10 سبتمبر. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
الأعلى للإعلام: مواجهة مخالفات الشاشة بصرامة .. وضوابط للبرامج الدينية والطبية والرياضية
وكان المجلس أعلن في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، موضحًا أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام ووجه خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
مش مضروبة زى كل مرة.. تفاصيل ضبط عصابة نص الليل بـ الجيزة قبل بيعها اثار بملايين الجنيهات
لقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة القبض على تاجر سيارات واخر بشارع الهرم وبحوتهما 11 قطعة اثرية قبل بيعها بملايين الجنيهات وتم التحفظ عليها وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط متهم اخر هارب.
وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم توقف إحدى السيارات الملاكى بجانب الطريق بمنطقة شارع الأهرام بدائرة القسم وبداخلها 3 أشخاص ، ولدى التوجه لفحصها قام أحدهم بالفرار ، وتمكنت من ضبط تاجر سيارات وآخر صاحب محل تجارى مقيم بالواحات ، وعُثر بداخل السيارة على 2 إناء من الحجر الجيرى – أجزاء من تابوت آدمى مقسم إلى جزئين . لتفاصيل اكثر اضغط هنا
طرد تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام كريستال بالاس 0-1.. فيديو
حقق فريق كريستال بالاس ، فوزًا شاقًا على حساب فريق أستون فيلا بهدف نظيف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين، وحصل المصري محمود حسن تريزيجيه على إنذار في الدقيقة 44 ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف المعاشات غدا والخاصة بشهر سبتمبر اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق الأول من سبتمبر لعدد 4 .9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه ، مؤكده على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.
وأشارت والي إلى أن صرف المعاشات غدا من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح للمواطنين من ماكينات الصرف الآلية A.T.M و منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من صباح الأحد الأول من سبتمبر، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه إعتبارًا من يوم 10 سبتمبر. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
الأعلى للإعلام: مواجهة مخالفات الشاشة بصرامة .. وضوابط للبرامج الدينية والطبية والرياضية
تناقش لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الاجتماع المقرر له غدا، المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلًا عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم.
وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس بأنه ستتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية بوسائل الإعلام المصرية.
وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس بأنه ستتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية بوسائل الإعلام المصرية.
وكان المجلس أعلن في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، موضحًا أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام ووجه خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
مش مضروبة زى كل مرة.. تفاصيل ضبط عصابة نص الليل بـ الجيزة قبل بيعها اثار بملايين الجنيهات
لقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة القبض على تاجر سيارات واخر بشارع الهرم وبحوتهما 11 قطعة اثرية قبل بيعها بملايين الجنيهات وتم التحفظ عليها وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط متهم اخر هارب.
وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم توقف إحدى السيارات الملاكى بجانب الطريق بمنطقة شارع الأهرام بدائرة القسم وبداخلها 3 أشخاص ، ولدى التوجه لفحصها قام أحدهم بالفرار ، وتمكنت من ضبط تاجر سيارات وآخر صاحب محل تجارى مقيم بالواحات ، وعُثر بداخل السيارة على 2 إناء من الحجر الجيرى – أجزاء من تابوت آدمى مقسم إلى جزئين . لتفاصيل اكثر اضغط هنا
طرد تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام كريستال بالاس 0-1.. فيديو
حقق فريق كريستال بالاس ، فوزًا شاقًا على حساب فريق أستون فيلا بهدف نظيف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين، وحصل المصري محمود حسن تريزيجيه على إنذار في الدقيقة 44 ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. لتفاصيل اكثر اضغط هنا