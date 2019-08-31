اهم الاخبار.. صرف المعاشات غدا من مكاتب البريد.. ضوابط لبرامج الفضائيات.. طرد تريزيجيه.. تفاصيل ضبط عصابة نص الليل

تناقش لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الاجتماع المقرر له غدا، المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلًا عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم.

وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس بأنه ستتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية بوسائل الإعلام المصرية.

نشر موقع صدى البلد اليوم السبت ، عددا من الأخبار والأحداث الهامة خلال الساعات الاخيرة. صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف المعاشات غدا والخاصة بشهر سبتمبر اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق الأول من سبتمبر لعدد 4 .9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه ، مؤكده على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.وأشارت والي إلى أن صرف المعاشات غدا من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح للمواطنين من ماكينات الصرف الآلية A.T.M و منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من صباح الأحد الأول من سبتمبر، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه إعتبارًا من يوم 10 سبتمبر. لتفاصيل اكثر اضغط هنا