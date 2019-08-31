آمنه نصير: فتح مصر بداية دخول الإسلام للقارة الإفريقية

قالت الدكتور امنه نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن شهر محرم هو من الأشهر الحرم الثلاث، حيث يحمل ذلك الشهر بعد أنساني كبير، مؤكدة أن الله منع خلاله القتل واقتلاع الزرع.



أوضحت "أمنه" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن شهر محرم شهد الكثير من الأحداث التاريخية والأنسانية الكبري، حيث افتتح خلاله أكبر المساجد الإسلامية بالقاهرة وهو جامع "عمرو بن العاص".



أشارت إلي أن مسجد "عمرو بن العاص" كان بداية لفتح مصر والقارة الأفريقية كلها، حيث كانت مصر بوابة القارة السمراء كما ظلت دائما.