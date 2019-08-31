على شاطئ البحر.. حلا شيحة تشعل انستجرام .. شاهد

نشرت الفنانة حلا شيحه صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة " إذا حابين تعرفوا تفاصيل اول فوتو شوت ليا شوفوا insider بالعربي ٩ توقيت مصر ١١ توقيت دبي

مع الجميلة راندا جبر think you randa ".



يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرا فى مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر،وعرض في ماراثون الدراما الرمضاني 2019.



