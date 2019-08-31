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محافظات

محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في احتفال الاوقاف بالعام الهجري

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:34 م
محافظ القاهرة نائبا
محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في احتفال الاوقاف
عبد العزيز جمال
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال وزارة الاوقاف بحلول العام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين عقب صلاة المغرب.

جاء ذلك بحضور لفيف من كبار رجال الدولة وعلماء الدين الاسلامي وعدد من سفراء الدول الاسلامية بالقاهرة يتقدمهم وزير الاوقاف والشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف نائبا عن فضيلة شيخ الازهر.

كما شهد حضور محمود الشريف نقيب الاشراف واحمد عجيبة رئيس مجمع الشئون الاسلامية واللواء ياسر عبد العزيز قائدالمنطقة المركزية العسكرية واللواء احمد فؤاد واللواء ابراهيم عبد الهادي نائبى المحافظ عن المنطقتين الجنوبية والغربيه.
محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في احتفال الاوقاف بالعام الهجري
محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في احتفال الاوقاف بالعام الهجري
محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في احتفال الاوقاف بالعام الهجري

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