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فن

الـ 100 الأولى فى تاريخ السينما.. الفيل الأزرق 2 يحقق 92 مليون جنيه

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:41 م
الفيل الارزق 2
الفيل الارزق 2
قسم الفن
يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق النجاح الكبير ويسير بخطى ثابتة نحو 100 مليون حيث بلغت إيرادات الفيلم حتى أمس بعد عرضه قبل انطلاق موسم عيد الأضحى بأسبوعين 92 مليون جنيه.

يعد فيلم الفيل الأزرق 2 أحد الأفلام التى تمثل عودة للفنان كريم عبد العزيز ويشاركه البطولة فيه كل من نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وخالد الصاوي وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وتدور أحداث الفيل الأزرق 2 فى إطار من الرعب والأكشن حيث تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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