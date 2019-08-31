استعدادات حكومية بالمحافظات لاستقبال أهلا مدارس.. الغرف التجارية والتموين: منتجات في متناول الأسرة المصرية والتخفيضات تصل الى 40%

تعرف على أماكن معرض أهلا مدارس في محافظتك

تخفيضات 40%.. افتتاح 38 معرض أهلا مدارس في جميع أحياء القاهرة

افتتاح 3 معارض لمستلزمات المدارس في الفيوم.. غدا

شعبة الملابس:

موافقة التموين لمد فترة الأوكازيون سيحقق رواجا تجاريا



ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، معارض أهلا مدارس في مختلف المحافظات استعدادا للموسم الدراسي والعام الدراسي الجديد 2019/2020، حيث سيتم طرح جميع الأدوات المكتبية والمدرسية والزي المدرسي والأحذية والمواد الغذائية أمام الطلاب وأولياء الأمور بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تصل إلى 50%.



من المقرر أن تنطلق غالبية معارض أهلا مدارس في جميع المحافظات بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية في كل محافظة غدا الاحد الأول من سبتمبر ، لفترات زمنية متفاوتة وفقا للجدول الزمني المحدد لكل معرض.



يستعرض صدى البلد، أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات وفقا لخريطة الغرف التجارية في كل محافظة كالآتي:



- القاهرة



يفتح معرض أهلا مدارس بالقاهرة أبوابه للجمهور بداية من الأحد - 2 سبتمبر وحتى يوم 8 سبتمبر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.



- الجيزة



تنطلق ٦ معارض أهلا مدارس بالجيزة أول سبتمبر، حيث يقام المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، وستقام المعارض الأخرى بمراكز أوسيم، وكرداسة، والحوامدية.



- دمياط



انطلق معرض أهلا مدارس في دمياط، بشارع الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة على مساحة 600 متر.



-الإسماعيلية



يقام معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد على مساحة 600 متر مربع.



- كفر الشيخ



انطلق معرض أهلا مدارس في كفر الشيخ في معرض غرفة كفر الشيخ التجارية لمدة 20 يوما.



-القليوبية



تنطلق 3 معارض أهلا مدارس في القليوبية بمناطق بنها، والمؤسسة، والقناطر الخيرية.



-أسيوط



انطلق معرضان لـ أهلا مدارس بالغرفة التجارية لأسيوط لمستلزمات المدارس بالتعاون مع مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد".



-بني سويف



انطلقت معارض أهلا مدارس في بني سويف في مدينة بني سويف ومدينة الواسطى.



-الأقصر



تنطلق 4 معارض أهلا مدارس في مدينة الأقصر، ومدينة إسنا،ومدينة أرمنت، ومركز العديسات.



أسوان



يقام معرضان لـ أهلا مدارس في أسوان غدا الأول من سبتمبر، في منطقتي أسوان وإدفو.



- الشرقية



انطلق معرض أهلا مدارس بالشرقية في مدينة الزقازيق بالتعاون بين الغرفة التجارية ومبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية.



-الغربية



انطلق معرض أهلا مدارس بالغربية على مساحة 900 متر مربع على أرض البوريفاج في طنطا.



كما افتتح اليوم السبت اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من فروع معرض اهلا مدارس الذي يتم تنظيمها بالتعاون بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.



وشارك في افتتاح هذه المعارض من غرفة القاهرة سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة واحمد الوسيمي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة.



وقال المحافظ الذي افتتح المعارض بفرع الحديقة الدولية بمدينة نصر وفرع الزاوية الحمراء و منطقة الساحل وعدد من الفروع في احياء مختلفة من المحافظة أنه يتم تنظيم ٣٨ معرض اهلا مدارس بعدد أحياء محافظة القاهرة لإفادة كافة الطبقات الشعبية في ظل دخول العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أن تعاون المحافظة وغرفة القاهرة التجارية اعطي أفضلية في وضع أكبر نسبة تخفيضات علي مستلزمات المدارس تتخطي حاجز ٤٠% مشيرا إلي أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية سيزداد في المرحلة القادمة لتقديم خدمات مجتمعية ملموسة لمواطني المحافظة.



وقال سامح زكي أن تنظيم هذه المعارض ياتي من منطلق الدور المجتمعي للتجار تجاه المواطنين ومساندتهم في استقبال المدارس مشيرا إلي ان نسبة التخفيضات مناسبة جدا مقارنة بالسوق الحر نتيجة تعاون المحافظة والغرفة في توفير وتجهيز اماكن مجانا للعارضين دون تحملهم اي تكلفة حتي ينعكس ذلك علي اسعار مستلزمات المدارس بفروع المعارض بأكملها.



وقال احمد الوسيمي أن الدعم المالي الذي قامت به الغرفة ودعم المحافظة ادي الي وجود خصومات علي اسعار مستلزمات المدارس بالشكل المناسب الذي يدعم المواطنين بصورة ملموسة وهو الهدف الاسمي من إقامة هذه المعارض .



تستعد الغرفة التجارية بالفيوم، لإقامة 3 معارض تجارية بمناسبة العودة للمدارس سيتم افتتاحها غدًا الأحد.



وأكد مجدى جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، أن المعرض لتوفير احتياجات المدارس من شنط واحذيه وزى مدرسي وأدوات مدرسية وجميع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.



وقال رئيس الغرفة إن السلع المعروضة داخل المعارض تصل حجم التخفيضات بها إلى 20% تقريبا في محاولة للتخفيف عن الأسر مع بداية العام الدراسى الجديد.



وتفتتح غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض "أهلا مدارس" في بداية سبتمبر المقبل في عدة مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.



من جانبه قال يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الأوكازيون الصيفى بدأ قبل موعده بناء على طلب تقدم به اتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن التجار كانوا ينتظرون الأوكازيون فى مثل هذا التوقيت من أجل تحريك الأسواق، ومواجهة حالة الركود مشيرا الى ان مبيعات الملابس قد تحسنت بشكل ملحوظ.



وأكد رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " أن المبيعات تاثرت بشكل ايجابى نظرا لتزامن موسم التخفيضات والاكازيون مع تواجد مناسبة حيث كانت بداية الاوكازيون الفعلية بالاسواق قبيل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن التاجر والبائع كانا يرغبان في تحقيق اعلى المبيعات مما ساهم معه تواجد القوى الشرائية بالأسواق لشراء الملابس الجديدة وادى هذا الى الشعور ان هناك بشكل عام تحسن ملحوظ.

ولفت رئيس الشعبة إلى أنه بالسير توازيا مع هذا التنسيق ومن أجل تحقيق الاستفادة المرجوة والكاملة بهدف تقييم النتائج فى النهاية دعت الشعبة الوزارة الى مد فترة الاوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأخير من سبتمبر حتى تساهم تخفيضات الاوكازيون فى رفع العبء عن كاهل الأسرة والمستهلك المصرى، خاصة وأن الاسرة المصرية تستعد لبدء عام دراسى جديد وهى فترة رواج تجارى ينتظرها السوق كل عام من اجل تحقيق الانتعاش وكسر حالة الركود حيث يكثر فيها تواجد القوى الشرائية بالأسواق بصورة لافتة مما سوف يساهم فى انتعاش الاسواق تجاريا وتحقيق الهدف المنشود.



وأشار إلى أن القانون حدد الفترة التي يحق للمستهلك فيها استبدال البضائع من المحال وهى 48 ساعة والمواطن من حقه اللجوء إلى القانون في حالة التعنت ورفض ذلك.



تجدر الاشارة الى ان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وافق على طلب شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 22 من شهر سبتمبر لمنح الفرصة لأصحاب المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون وتقديم التخفيضات على الأسعار.



ويذكر أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي ارتفع إلى 2730 محلا، منها قطاع خاص ومحلات ملابس تابعة لشركات حكومية.

