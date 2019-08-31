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حوادث

ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و5 كيلو بانجو بإدفو

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:46 م
المضبوطات
المضبوطات
شاذلى عبد الفتاح
نجحت مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان اليوم السبت من ضبط عاطل بمدينة إدفو عثر بحوزته على بندقية آلية و 5 كيلو جرامات بانجو .

كان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول معلومات للمقدم محمد النحال رئيس مباحث مركز شرطة إدفو عن قيام شخص يدعى ب.م.ع 25 سنة - عاطل بتواجده ببندر إدفو وبحوزته سلاح آلى وكمية من المخدرات.

فيما كلف العميد وليد الجندى رئيس مباحث المديرية بتشكيل قوة أمنية ترأسها الرائد محمد إمبابى معاون أول مباحث إدفو، وبرفقته النقباء محمد السعدنى وعلى شلتوت ومحمود ثعلب ، ضباط مباحث القسم لضبط المتهم .

وقد تمكنوا بالفعل من إلقاء القبض على المتهم والذى عثر بحوزته على بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، وثلاث لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرامات، ومبلغ مالى حصيلة الإتجار فيها .

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم للتحقيق، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

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