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أحمد موسى: الكويت داعمة لـ مصر وعلاقة قوية بين السيسي وصباح الأحمد.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:43 م
صباح الأحمد يستقبل
صباح الأحمد يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله الكويت
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى الكويت، وكان في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا تربطنا علاقة قوية مع دولة الكويت الشقيقة، وتعتبر من الدول التى تدعم مصر ولديها استثمارات كثيرة فيها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" علاقة قوية تربط بين الرئيس السيسي والشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، ودائما أشقاؤنا في الكويت داعمين للشعب المصري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي سوف يعقد مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد على هامش زيارة الرئيس السيسي التي تستغرق يومين، وشهدنا استقبال حافل من الاشقاء في الكويت للرئيس عبد الفتاح السيسي".

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