رد قوي من حسن نصرالله على اتهام نتنياهو لحزب الله بامتلاك مصانع صواريخ

نقلت وكالة "رويترز" عن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الحزب لا يملك مصانع للصواريخ الدقيقة لكنه يملك ما يكفي منها، في رد على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها حزب الله بامتلاك مصانع للصواريخ الدقيقة.



وأضاف نصر الله أن نتنياهو يبحث عن حجة للاعتداء ليفرض قواعد اشتباك جديدة.



وأوضح نصر الله أن " لدينا ما نحتاجه من صواريخ دقيقة لأي مواجهة صغيرة أو كبيرة في لبنان".



وتابع نصر الله أن الطائرات المسيرة الإٍسرائيلية تفتح الباب أمام القتل والاغتيالات في لبنان.



وقال الأمين العام لحزب الله إن "المسألة الآن في يد القادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم أن يفعلوه".