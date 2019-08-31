جامعة سوهاج تشارك في الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية

اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع وفد الجامعة المشارك فى أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة والذى تنظمه جامعة المنوفية فى الفترة من 1 إلى 5 من شهر سبتمبر الجارى.





قال احمد عزيز ان الجامعة تحرص على المشاركة فى فعاليات ملتقى متحدي الإعاقة الذي يسهم فى بناء شخصيتهم، وصقل ثقتهم بأنفسهم وتعظم قدراتهم في التعامل مع المجتمع الخارجي .





قال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه سيشارك بالأسبوع 26 طالبا وطالبة، وبمشاركة 25 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، وسيتضمن الأسبوع عدد من الأنشطة العلمية، الثقافية والرياضية، والدينية بالإضافة إلى النشاط الاجتماعى والجوالة .





أوضح إسماعيل الظهرى مدير إدارة رعاية الشباب المركزية أنه تم تأهيل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركين عن طريق معسكر تأهيل رياضى استمر لمدة 15 يوم فى المجالات والانشطة التي تشارك فيها الجامعة .



