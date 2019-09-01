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محافظات

محافظ دمياط: لن أسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية وحرم النيل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:58 ص
التعدى علي الاراضى
التعدى علي الاراضى الزراعية
دمياط زينب الزغبي
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها تتابع بنفسها بشكل يومى حملات الإزالة الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتى تنفذها بشكل يومى الوحدات المحلية بمراكز المحافظة.

وأضافت انه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، وأنها لن تسمح بأى حالة تعد سواء علي الأراضى الزراعية أو حرم النيل، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية بعدد من المناطق لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للإشغالات والمخالفات للقضاء على ظاهرة الأكشاك العشوائية والباعة الجائلين، في عدد من القري والمدن بأنحاء المحافظة.

ووجهت منال عوض بالاستمرار في تنفيذ تلك الأعمال وفتح جميع الطرق أمام المارة والسيارات لتحقيق السيولة المرورية و كذلك الارتقاء بالمظهر الحضارى اللائق للمحافظة.
محافظ دمياط: لن أسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية وحرم النيل
محافظ دمياط: لن أسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية وحرم النيل
محافظ دمياط: لن أسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية وحرم النيل
محافظ دمياط: لن أسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية وحرم النيل

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