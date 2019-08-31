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فن

شاهد .. الإطلالة الجديدة لـ كريم محمود عبد العزيز

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:32 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
محمد بدران
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر كريم محمود عبد العزيز في الصورة بلوك جديد ، وحلق لحيته وشاربه، كما بدا بتسريحة شعر مختلفة، خلال قضاء اجازته الصيفية بالساحل الشمالى وعلق قائلًا: "نقول نعيما يا حراق".

ويذكر أن آخر مشاركات الفنان كريم محمود عبدالعزيز الدرامية مسلسل "شقة فيصل" وشاركه البطولة آيتن عامر ونسرين أمين، ومسلسل "هوجان" بمشاركة محمد إمام، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي.
شاهد .. الإطلالة الجديدة لـ كريم محمود عبد العزيز

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