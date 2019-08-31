أنقذ حياة سيدة.. صرف مكافأة لطبيب وحدة صحية في الوادي الجديد

قرر الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد صرف مكافأة عشرة أيام من الراتب للدكتور محمد أسامة طبيب وحدة فلسطين التابعة لإدارة الخارجة الصحية للتعامل الطبي مع إحدى الحالات الحرجة وتفانيه في العمل وتقديمه الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى.



جاء ذلك خلال تفقده الوحدة الصحية بقرية فلسطين حيث تصادف وجود حادث سقوط من علو لسيدة من أبناء القرية وقد قام وكيل وزارة بمناظرتها كونه استشاري للجراحة العامة وأوصى بتحويلها لمستشفي الخارجة العام لعمل الأشعة المقطعية.وتم وصول سيارة الاسعاف في الحال.



وعقب الانتهاء من المرور قام بمتابعة الحالة بمستشفي الخارجة العام للوقوف علي تقرير الحالة بعد عمل الأشعة المقطعية وأوصي بتحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي بعد التأكد من وجود نزيف بالمخ لمناظرتها بمعرفة استشاري مخ وأعصاب.



