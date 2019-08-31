فريق سلاح الشيش والمصارعة المصري يصل القاهرة بعد الفوز بالبطولة الأفريقية

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، فريق سلاح الشيش والمصارعة المصري، بعد الحصول على الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب.



استقبل الفريق في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وفد من العلاقات العامة لمصر للطيران، فور وصوله على متن الرحلة القادمة من كازبلانكا.



حقق منتخب مصر لسلاح الشيش الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب، فاز منتخب مصر في المباراة النهائية على منتخب تونس بنتيجة 45- 27.



يضم المنتخب اللاعبين علاء أبو القاسم ومحمد عاشور ومحمد دسوقي ويوسف موسى.



يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة



