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أخبار العالم

الشاهد يطلق حملته لانتخابات رئاسة تونس من فرنسا.. ويعلق على اعتقال نبيل القروي

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:36 م
رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
رحيم يسري
أطلق رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر حملته الانتخابية اليوم السبت من مدينة ليون الفرنسية مدافعا عن حقوق الانسان.

وقال الشاهد لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "نريد مخاطبة التونسيين لنفسر لهم لماذا اطلقنا الحملة للرئاسة وماهي اهدافنا ورؤيتنا لتونس أقوى وتونس عصرية ومتطورة وتونس التي تؤمن بالمعايير الدولية لحقوق الانسان".

وأكد الشاهد استقلالية القضاء ردا على سؤال حول نبيل القروي المرشح للرئاسة والموقوف بتهم غسيل الأموال.

جدير بالذكر أن 1.2 مليون تونسي في الخارج غالبيتهم في دول اوروبية، وفقا للشاهد 43 عاما الذي يتزعم حزب "تحيا تونس"، ثاني أكبر الكتل البرلمانية بعد حزب "النهضة".

ووُجِّهت إلى القروي وشقيقه غازي تهمة غسيل الأموال، وتم اعتقاله منذ اسبوع أثناء عودته من باجة في شمال غرب البلاد بعدما افتتح مقرا جديدا لحزبه.

وصوت التونسيون المقيمون في فرنسا في الانتخابات الرئاسية عام 2014 لصالح الباجي قائد السبسي بمواجهة منافسه آنذاك المنصف المرزوقي.

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