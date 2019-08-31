محافظ الوادي الجديد: تركيب 6 وحدات علاج عن بُعد بالقرى النائية

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بأنه تم الانتهاء من تركيب 6 وحدات علاج عن بعد جديدة بعدد من الوحدات الصحية بالقرى النائية وذات الكثافة السكانية.

وتضم تلك القرى (المنيرة وبولاق بمركز الخارجة - الجديدة وغرب الموهوب بالداخلة - المكس بباريس - أبو هريرة بالفرافرة).

وأكد الزملوط أن هذه المنظومة تأتى في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات للكشف والتشخيص من خلال الأطباء

والاستشاريين بالمستشفيات الكبرى والجامعية بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال الربط مع مركز المعلومات ودعم

القرار بالمحافظة، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة ونقل الخبرات.