محافظ الوادي الجديد: تركيب 6 وحدات علاج عن بُعد بالقرى النائية

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بأنه تم الانتهاء من تركيب 6 وحدات علاج عن بعد جديدة بعدد من الوحدات الصحية بالقرى النائية وذات الكثافة السكانية.
وتضم تلك القرى (المنيرة وبولاق بمركز الخارجة - الجديدة وغرب الموهوب بالداخلة - المكس بباريس - أبو هريرة بالفرافرة).
وأكد الزملوط أن هذه المنظومة تأتى في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات للكشف والتشخيص من خلال الأطباء والاستشاريين بالمستشفيات الكبرى والجامعية بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال الربط مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة ونقل الخبرات.
جدير بالذكر أنه تم تركيب 5 أجهرة علاج عن بُعد كمرحلة أولى بمستشفيات الخارجة والداخلة العام وباريس والفرافرة وبلاط المركزي ليصل بذلك عدد الأجهزة التي تم تركيبها إلى 11 جهازاً على مستوى المحافظة.