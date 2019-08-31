صدمة طبية.. خروج عنكبوت من أذن سيدة اثناء الكشف عليها.. فيديو

كشفت لقطات غريبة لحظة خروج عنكبوت بهدوء من أذن سيدة بعد ساعات من تسلله إلى داخلها.



كانت سيدة ، تُعرف باسم "ليكشمي إل" ، قد غلبها النوم بعد الظهر بشرفتها ولكن عندما استيقظت كانت تعاني من صداع مزعج وألم في أذنها اليمنى وإحساس بوخز لا يمكن تفسيره، بحسب صحيفة "ديلي البريطانية.



وحاولت ليكشمي العبث باصابعها في اذنها لازالة الشئ العالق بها ولكنها لم تستطع إخراجه ، لتطلب من ابنتها فحص اذنها تحت ضوء المشعل.



وحين ازداد ألم السيدة نقلها زوجها على وجه السرعة إلى مستشفى كولومبيا آسيا في مدينة، بالهند.



وفي المستشفى، أصيب الطبيب بالصدمة لرؤية عنكبوت حي داخل أذن المرأة.



وتحرك العنكبوت ببطء خارج أذن السيدة الهندية بعد أن ألقى الأطباء الضوء عليها في محاولة لإخراجه من اذنها.



