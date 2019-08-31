ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة طبية.. خروج عنكبوت من أذن سيدة اثناء الكشف عليها.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:41 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات غريبة لحظة خروج عنكبوت بهدوء من أذن سيدة بعد ساعات من تسلله إلى داخلها.

كانت سيدة ، تُعرف باسم "ليكشمي إل" ، قد غلبها النوم بعد الظهر بشرفتها ولكن عندما استيقظت كانت تعاني من صداع مزعج وألم في أذنها اليمنى وإحساس بوخز لا يمكن تفسيره، بحسب صحيفة "ديلي البريطانية.

وحاولت ليكشمي العبث باصابعها في اذنها لازالة الشئ العالق بها ولكنها لم تستطع إخراجه ، لتطلب من ابنتها فحص اذنها تحت ضوء المشعل.

وحين ازداد ألم السيدة نقلها زوجها على وجه السرعة إلى مستشفى كولومبيا آسيا في مدينة، بالهند.

وفي المستشفى، أصيب الطبيب بالصدمة لرؤية عنكبوت حي داخل أذن المرأة.

وتحرك العنكبوت ببطء خارج أذن السيدة الهندية بعد أن ألقى الأطباء الضوء عليها في محاولة لإخراجه من اذنها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رأس السنة الهجرية الجديدة 1441.. الأزهر يوصي بالحرص على 6 عبادات.. علي جمعة يفجر مفاجأة حول قصة نسيج عنكبوت ويمامة غار ثور.. وسبب تسمية شهر محرم بهذا الاسم وفضل صيامه

ترشيحاتنا

سارت عارية في الشارع.. كيف دافعت محبوبة الملك فاروق عن جمهورها بعدما جردها من ملابسها ؟

أول اختبار.. اتحاد الكرة يرضخ لمطالب الزمالك والاتحاد السكندري

بفستان أنيق.. أحلام تخطف الأنظار فى فرنسا.. صور

جامب سوت مكشوف الصدر.. نجوى كرم بإطلالة مثيرة.. والجمهور: شو هالجمال

أضرار استخدام زجاجة المياه المعدنية مرتين

بعد تعيين رينيه فايلر مدربا للأهلي.. محسن صالح: مانويل جوزيه ميتعوضش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبل الشام.. اللبنانية تانيا قسيس تتألق في القلعة .. صور

مي سليم بإطلالة مكشوفة البطن .. والجمهور: اختيار سيئ جدا

بعد خطوبتها لـ ماجد الشرقاوى.. شاهد.. أجمل إطلالات الفنانة ولاء الشريف