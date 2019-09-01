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سيارات

مواصفات هيونداي سوناتا 2020 الهجين ذاتية الشحن يمكن تشغيلها بالمحمول

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
مواصفات هيونداي سوناتا
مواصفات هيونداي سوناتا هايبرد الهجين 2020
اشرف عطية
قدم قسم السيارات بموقع صدي البلد أمس السيارة هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كليا واليوم نقدم لكم هيونداي سوناتا هايبرد 2020 الجديدة وهي هجين بين الكهرباء والبنزين وجاءت بنظام نقلات جديد بالفتيس وهو Active Shift Control الذي يعمل علي تقليل زمن النقلات والاحتكاكات بالفتيس مما يودي الي توفير الطاقة والوقود ويطيل عمر الفتيس الافتراضي.

مواصفات هونداي سوناتا 2020 :
مواصفات هيونداي سوناتا
وبالنسبة لمحرك هونداي سوناتا 2020 فالنسخة الهجين تأتي بمحركين Smartstream واحد بنزين والآخر كهرباء سيولد محرك البنزين قوة 150 حصان وعزم دوران 188 نيوتن-متر عندما يعمل منفردا اما المحرك الكهربائي فسيعطي 51 حصانًا و205 نيوتن-متر من عزم الدوران لكن بتشغل المحركين معا سينتجان قوة إجمالية قدرها 192 حصاناً.

تصميم هيونداي سوناتا هايبرد :
مواصفات هيونداي سوناتا
أما تصميم هونداي سوناتا 2020 الخارجي فيه بعض التغييرات اهمها السقف لأنه ليس مجرد سقف عادي أنه كتيبة ألواح شمسية متداخلة والذي يتم إطلاقه لأول مرة في سوناتا هايبرد 2020 الجديدة كليًا هذا نظام شحن ذاتي بالطاقة الشمسية وهو مسؤول عن شحن السوناتا نهارا دون الحاجة للشحن يدويا. 

مميزات هيونداي سوناتا هايبرد الهجين :

مواصفات هيونداي سوناتا
وتأتي سوناتا 2020 الجديدة بميزة Digital Key التي تسمح بفتح ابواب السيارة وتشغيلها عن بعد عن طريق استخدام تطبيق علي الهاتف المحمول وربطة بخاصية NFC .

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