محافظ سوهاج يشهد احتفالية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، نائبًا عن رئيس الجمهورية، إحتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد، وذلك بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، بحضور اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مهنئًا الأمة الإسلامية والشعب المصري، وأهالي سوهاج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 هـ.



بدأ الحفل عقب أداء صلاة المغرب بتلاوة آيات من الذكر الكريم، ثم كلمة للشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الديني للمحافظة تحدث خلالها عن سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم، والهجرة والدروس المستفادة منها، داعيا المولى عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة على الأمة الإسلامية والبشرية جميعا.



وألقى الشيخ على طيفور وكيل وزارة الاوقاف كلمة تحدث فيها عن الهجرة النبوية الشريفة، داعيا الى أهمية التأمل فيها، والدروس المستفادة منها، وضرورة التحلي بأخلاق الرسول الكريم، وتأثير ذلك على المجتمع، واختتم الحفل بأداء صلاة العشاء.



حضر الإحتفالية اللواء عصام الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والنائب هشام الشطوري عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، وعلماء ومشايخ الازهر الشريف، والأوقاف، وأهالي سوهاج.