محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بـ العام الهجري الجديد بجامع النصر

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد بمسجد النصر بالمنصورة بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير المساعد والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف.





وألقى "شاروبيم" كلمة وجه فيها التهنئة لشعب مصر والدقهلية وموجها تهنئة الرئيس بالعام الهجري الجديد ،وقال إن الهجرة كانت حدثاً تاريخياً وأننا هنا اليوم لنؤكد على أننا جميعا نعبد الله الواحد الأحد وأن الهجرة النبوية أسست لمبدأ التعايش الإنساني مهما اختلفت المعتقدات، وأن مصر كانت وستظل وطن جميع المصريين بمختلف معتقداتهم، والأعياد الدينية في مصر لم تكن يوما قاصرة على فئة دون الأخرى بل تضم المصريين جميعاً.





وألقى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، مؤكدا على أن أهمها هي أن الله ناصر نبيه حيث قال إلا تنصروه فقد نصره الله، وأضاف " زيادة" أن الدرس الكبير الذي نتعلمه من الهجرة النبوية هو التخطيط السليم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مؤكدا على أن حدث الهجرة كان تأييدا إلهيا من الله لرسوله لإتمام رسالته ونشرها في العالمين.





وأضاف من أهم الدروس التي نتعلمها هو ما سبق به الرسول منظمات حقوق الإنسان في العالم حين وضع وثيقة المدينة المنورة التي أقرت العيش والسلم والسلام للجميع من بني الإنسان مسلمين وغير مسلمين بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن تلك الوثيقة تدرس في كل معاهد العالم المهتمة بحقوق الإنسان إلى يومنا هذا وستظل كذلك على مدار التاريخ .



