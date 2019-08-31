ديمقراطية مزيفة.. خبير يكشف أسباب رغبة جونسون في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال خالد مصطفى، الخبير في الشئون الأوروبية، إن الديمقراطية في بريطانيا مزيفة، وتحاول تصدير الديمقراطية لكل العالم، ولكنها تمنعها داخل بلادها.





وأضاف، "مصطفى" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "لبنى عسل"، المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن رئيس الحكومة البريطانية "جونسون" بيت النية لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث سعي لتعطيل عمل البرلمان بموافقة ملكة إنجلترا، حتي يتمكن من تحقيق الخطة الخاصة بـ إخراج بريطانيا من الاتحاد.



