شاهد.. مدير أمن المنوفية يفاجئ الخدمات الأمنية والمواقع الشرطية

قام اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة المديرية.
شملت الجولة خدمات التأمين بدائرة (قوات الأمن – مركز تدريب الشرطة – ترحيلات السادات – تشكيل قوات الأمن بالسادات – وحدة مرور السادات – مركز شرطة السادات – الحملة المكبرة بمدينة السادات).
وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.
كما اطمأن مدير الأمن من اللواء أسامة السعودي مساعد مدير الأمن لقطاع السادات ومنوف علي سير الحركة وتأمين الأماكن الهامة والحيوية بشوارع القطاع .