الفائز بذهبية الكاراتيه: مصر حطمت الأرقام القياسية في ميداليات الالعاب الافريقية.. فيديو

أعرب اللاعب المصري مالك سلامة، عن سعادته البالغة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه وزن ٦٠ كجم في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، قائلا: "البطولة دي ربنا كرمنا فيها الحمد لله، كرم كبير جدا".



وأضاف "سلامة"، في مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، المذاعة على فضائية "TeN" أن التدريب المستمر والعمل طوال الوقت بدون راحة وبذل أقصى جهد في التدريب وراء التتويج بالميدالية بعد توفيق الله، موضحًا أنه للمرة الأولى يُشارك في بطولة دوري الألعاب الأفريقية إلا أنه تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية، قائلا: "أنا فخور بحاجة زي دي جدا".



وأوضح الحاصل على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأفريقية أنه فخور بما حققه منتخب مصر بالكامل في البطولة، حيث حقق منتخب مصر إنجازات لم تتحقق قبل ذلك، بعد أن حطمت مصر الرقم القياسي في عدد الميداليات بدورة الألعاب الإفريقية بـ 371 ميدالية متنوعة.

