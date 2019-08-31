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اقتصاد

البنك الأفريقي للتنمية: مبادرة بـ 3 مليارات دولار لتمكين المرأة الأفريقية

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:15 م
البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
محمد يحيي
أكد البنك الإفريقي للتنمية، أن هناك مستهدفات لدى البنك لدعم سيدات الأعمال بإفريقيا من خلال إطلاق مبادرة لتمكينهن من خلال جمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار للمساعدة في التوسع في مشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الإفريقية بحيث تصل المحفظة المالية لـ3 مليارات دولار في صورة قروض سيتم توجيهها للفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف تقرير صادر عن مجموعة البنك أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا يلعب دورا هاما في الإمداد الغذائي للقارة السمراء في ظل ارتفاع معدلات السكان ونقص تمويل تلك المشروعات.

وأوضح التقرير أنه رغم امتلاك القارة الإفريقية 60% من الأراضي الصالحة للزراعة علي مستوي العالم، إلا أنها تستورد سنويا بما لا يقل عن 50 مليار دولار من الغذاء.

وأشار التقرير إلي أنه يمكن استغلال ارتفاع نسبة الطبقات المتوسطة والزيادة السكانية في تحقيق معدلات نمو هائلة بالقطاع الصناعات الزراعية وتمكين المرأة اقتصاديا ودمجها في الخطط التنموية لمكافحة سوء التغذية بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومات الإفريقية.

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