خالد الجندى يحذر من ذنوب التوريطة .. فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مما اسماه ذنوب التوريطة، التى يندم صاحبها بعد وفاة من أجرم فى حقه، مضيفا: "نفسى اعرف أبو لهب وزوجته وكل أعداء الإسلام الذين حاربوا النبى - صلى الله عليه وسلم - ، لما يعرفوا أن ده حبيب الله".



وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لازم الناس تاخد بالها فى تعاملاتها مع والديها لو حد منهم مات وانت عاق هتعمل ايه لا يوجد أمامك إلا الله، تطلب منه العفو.



وتابع: كذلك الناس اللى عمالة تسب علماء الأمة الآن هيعرفوا قيمتهم لما يموتوا، هيندموا على اجرامهم، زى ما ناس كتير عرفت قيمة الشيخ الشعراوى وعطية صقر وغيرهم بعد وفاتهم".



