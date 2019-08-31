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رياضة

الدوري الإيطالي..يوفينتوس يتقدم بهدفين فى 3 دقائق أمام نابولي .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:16 م
يوفينتوس ونابولي
يوفينتوس ونابولي
أحمد هاني
تقدم فريق يوفينتوس بهدفين دون رد على نابولي في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "يوفينتوس ألرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي "الكالشيو".

هدف التقدم في الدقيقة 16 جاء عبر دانيلو بعد أقل من 15 ثانية فقط من نزوله من هجمة مرتدة سريعة قادها البرازيلي دوجلاس كوستا .

ليعود بها بثلاثة دقائق جونزالدو هيجواين ويعزز من تقدم فريقه بالهدف الثاني من توغل داخل منطقة الجزاء فشل كوليبالي في تشتيت الكرة .

وكان يوفنتوس نجح فى مباراة الجولة الأولى، الفوز على مضيفه بارما، بهدف سجله القائد جورجيو كيلينى، الذى يغيب عن مباراة الليلة بسبب إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها أمس فى التدريبات، فى المقابل حقق نابولى فوزا مثيرا على مضيفه فريق فيورنتينا، بنتيجة 4 – 3.

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