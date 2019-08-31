زبون يصيب لصا بالجنون خلال عملية سطو مسلح .. شاهد ماذا حدث

لم تستطع بندقية نصف آلي ان تخيف رجل امتلك قوة ثبات انفعالي، خلال تهديده من قبل لص مسلح، اقتحم بارا بأمريكا لسرقة اموال زبائنه في الصباح الباكر من يوم الأربعاء الماضي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" كان الساقي داستن كروجر يخدم ستة زبائن فى حوالى الساعة 12:30 من صباح اليوم الأربعاء فى بار بيرمان فى شارع مارامايك بالقرب من شارع "اس كومبتون" فى الجانب الجنوبي من المدينة ميزوري الامريكية، عندما اقتحم مسلح مجهول الذى لم تحدد هويته البار حاملًا بندقية ضخما ذات الطراز العسكرى .



وكشفت كاميرات المراقبة داخل البار جميع المتواجدين، وهم يرفعون أيديهم بعد ان اشهر اللص السلاح في وجههم خلال عملية سطو على البار.



ولكن الغريب في الامر ان احد الزبائن لم يقم برفع ايديه ولم يبد عليه اي علامات خوف جراء السطو الذي يتعرض له البار.



وفي حين جميع المتواجدين بالبار يقرفصون على اقدمه في حالة من الفزع، ظل هذا الزبون على ثباته الانفعالي دون ان يعير اي اهتمام للص ، حيث قام الزبون بسحب هاتفه والنظر إليه كأن لم يحدث شئ بالمكان.



وعندما اقترب المسلح من الرجل وحاول انتزاع الهاتف المحمول منه بينما كان يلصق البندقية في جانبه ، رفض الزبون ببساطة التخلي عن هاتفه ، وانتزاعه مرة أخرى من اللص قبل وضعه على طاولة البار.



وحين لم يجد اللص امولا مع هذا الزبون اتجه نحو الزبائن المفزوعة وقام بالاستيلاء على محافظهم ، ليقوم بعد ذلك بالاستيلاء على الأموال المتواجدة بخزينة البار، ويفر هاربًا من المكان.



