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اقتصاد

رئيس الدلتا للسكر: نسعى لتحقيق طفرة بالقطاع والتوجه للتصدير

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:57 ص
سكر
سكر
محمد صبيح
أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن هناك استهدافا لتحقيق طفرة في قطاع التجارة العالمية وتدبير احتياجات البلاد من السكر و التوجه للتصدير علي مستوي الشرق الأوسط.

أوضح " أبو اليزيد" في تصريحات له، أن هناك طفرة في التكنولوجية الصناعية للقطاع تجعل مصر منافسا قويا بالأسواق الاقليمية والدولية.

وذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بجهود مضنية لمصانع السلع الغذائية الوطنية بما فيها السكر، وزيادة انتاجيتها بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث تستطيع اضفاء قيمة مضافة للمنتجات المحلية وتحقيق المنافسة .

وأشار إلي أنه سبق لوزارة التموين تطوير شركة الدلتا لبنجر السكر بمدينة كفر الشيخ و رفع طاقتها الانتاجية للتتجاوز 3آلاف طن يوميا من السكر ، والوصول بانتاج السكر سنويا لـ350 ألف طن.

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