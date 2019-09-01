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ديني

الأزهر ينصح بهذه الهجرة لتنال الدرجات العليا وتدخل الجنة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
الهجرة النبوية
الهجرة النبوية
محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الهجرة تكون في هذا الزمان بامتثال أمر الله تعالى، واجتناب نهيه.

وأضاف «الأزهر» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أنه يهجر الإنسانُ المعاصي والسيئات، ويهجر مجالسَ اللهو والمنكرات، ويقبل على الله تعالى بالحب والخضوع له سبحانه وتعالى؛ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «…وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» أخرجه البخاري.

وأكد أن الهجرة المطلوب من المسلم في هذه الأيام هي هجرة القلوب والأبدان إلى الله تعالى، لأن الهجرة انتهت بعد فتح مكة المكرمة، حيث قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»

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