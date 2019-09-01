الداخلية.. مش مضروبة زى كل مرة.. ضبط 11 قطعة أثرية بحوزة شخصين بـ الجيزة قبل بيعها بملايين الجنيهات.. القبض على عاطلين وبحوزتهما كيلو ونصف من البانجو المخدر ببنها

-ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و5 كيلو بانجو بإدفو

-ضبط حداد أنشأ صفحة على فيس بوك لبيع وشراء الآثار



نجحت مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان اليوم السبت من ضبط عاطل بمدينة إدفو عثر بحوزته على بندقية آلية و 5 كيلو جرامات بانجو .



كان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول معلومات للمقدم محمد النحال رئيس مباحث مركز شرطة إدفو عن قيام شخص يدعى ب.م.ع 25 سنة - عاطل بتواجده ببندر إدفو وبحوزته سلاح آلى وكمية من المخدرات.



فيما كلف العميد وليد الجندى رئيس مباحث المديرية بتشكيل قوة أمنية ترأسها الرائد محمد إمبابى معاون أول مباحث إدفو، وبرفقته النقباء محمد السعدنى وعلى شلتوت ومحمود ثعلب ، ضباط مباحث القسم لضبط المتهم .



وقد تمكنوا بالفعل من إلقاء القبض على المتهم والذى عثر بحوزته على بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، وثلاث لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرامات، ومبلغ مالى حصيلة الإتجار فيها .



وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم للتحقيق، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .



فيما القت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة القبض على تاجر سيارات واخر بشارع الهرم وبحوتهما 11 قطعة اثرية قبل بيعها بملايين الجنيهات وتم التحفظ عليها وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط متهم اخر هارب.



وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم توقف إحدى السيارات الملاكى بجانب الطريق بمنطقة شارع الأهرام بدائرة القسم وبداخلها 3 أشخاص ، ولدى التوجه لفحصها قام أحدهم بالفرار ، وتمكنت من ضبط تاجر سيارات وآخر صاحب محل تجارى مقيم بالواحات ، وعُثر بداخل السيارة على 2 إناء من الحجر الجيرى – أجزاء من تابوت آدمى مقسم إلى جزئين – 9 تماثيل مختلفة الأحجام – 4 مزاهر خزف ملونة الأحجام – مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وأنهما قاما بشرائها من أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا ، وأضافا بأن الهارب حاصل على دبلوم تجارة – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط جار تكثيف الجهود لضبطه.



بعرض المضبوطات على الجهات المعنية تأكد أثرية 11 قطعة منها.





كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو ونصف من نبات البانجو المخدر وسلاح ناري، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط كل من "علي. ا. ع" 25 عاما عاطل و"محمد. ع. ا" 25 عاما عاطل.



وضبط بحوزتهما سلاح ناري طبنجة و4 طلقات من ذات العيار و1.5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الإستروكس 90 جنيه وهاتفى محمول.



وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالترويج لبيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام المسئول عن إدارة إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادي.



تم تشكيل فريق بحث جنائى كشفت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة "حداد مسلح- مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته "الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور لقطع أثرية".



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض إيهام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنصب عليهم والاستفادة منهم ماديًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).



