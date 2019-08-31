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تعليم

افتتاح المرحلة الخامسة لجامعة الطفل.. اليوم

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:28 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامى
يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم ووضعهم على الطريق الصحيح لإعداد أجيال قيادية وابداعية في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن برنامج جامعة الطفل يشمل استضافة حوالي 400 طفل داخل الجامعة لمدة أسبوعين، يمارس خلالهم الأطفال أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة وعلم المصريات وموضوعات اخرى تصقل من ثقافتهم وتنمي روح الوطنية والانتماء لديهم.

يشهد الافتتاح الدكتور ممدوح ابراهيم المنسق العام للبرنامج، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونخبة من الأساتذة والباحثين في كل من جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي، إلي جانب 400 طفل وأولياء أمورهم.

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