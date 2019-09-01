بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام اليوم الاحد 1 - 9 - 2019

مباراة ارسنال وتوتنهام ، أحد أهم مبارايات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "الإمارات"، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة ارسنال وتوتنهام، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر لمبارة ارسنال وتوتنهام



ويسعى ارسنال، لتضميد جراحه، بعد الخسارة بثلاثية أمام ليفربول في الأسبوع الماضي، إلى جانب خسر ارسنال ألقاب الكؤوس الموسم الماضي على يد منافسيه المباشرين، خرج من كأس الرابطة من على يد توتنهام في الإمارات، وخرج من كأس إنجلترا على يد مانشستر يونايتد من الإمارات، وخسر الدوري الأوروبي على يد تشيلسي.



بث مباشر لمبارة ارسنال وتوتنهام



ويحتل ارسنال المركز السادس برصيد 6 نقاط، بينما يأتي توتنهام في المركز العاشر بـ4 نقاط .



وكان فريق ارسنال خسر أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في الأسبوع الماضي في الجولة الثالثة .



مشاهدة مبارة ارسنال وتوتنهام



ويلتقي اليوم أيضًا، إيفرتون مع نظيره وولفرهامبتون، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



يذكرن أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة وياتي عن ارسنال صاحب المركز السادس برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بينما يحتل توتنهام المركز العاشر بـ4 نقاط .



موعد مباراة ارسنال وتوتنهام



وتنطلق مباراة مباراة ارسنال وتوتنهام في تمام 5.30 مساء اليوم الأحد 1 - 9 - 2019 على ملعب "الامارات"، وستذاع مباراة ارسنال وتوتنهام عبر قناة بي إن سبورت 2.



مشاهدة مبارة ارسنال وتوتنهام



ومن المتوقع أن يبدأ فريق ارسنال المبرااة بالتشكيل التالي:



التشكيل المتوقع مباراة ارسنال وتوتنهام

حراسة المرمى:لينو



خط الدفاع:ميتلاند نيلز ، سوكراتيس، ديفيد لويز، مونريال



خط الوسط:سيبايوس، تشاكا، جندوزي



خط الهجوم:أوباميانج، نيكولاس بيبي، جوزيف ويلوك



