برلماني: إنشاء مدينة يابانية صناعية توسع قاعدة الاستثمار بأفريقيا كلها

قال النائب سمير البطيخي عضو اللجنة الصناعية بمجلس النواب، إن اليابان تحاول جاهدة دعم القارة الأفريقية عن طريق تقديم الدعم الفني والتقني والعلمي لجميع دول القارة، محاولة بذلك الجهد إعادة القارة لمكانتها المستحقة تحت قيادة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.



وصرح "البطيخي"، لـ "صدى البلد" أن الرئيس قد عرض فكرة إنشاء مدينة صناعية يابانية كبيرة، علي غرار المدينة الروسية والتي تقع علي محور القناة ،موضحا بأنها ستكون خطوة عظيمة في طريق الاستثمارات الأجنبية في مصر وإفريقيا،والتي ستغير من مستقبل بلدنا الي حد كبير.



وكان المشاركون بالقمة السابعة للتيكاد في إعلان يوكاهاما الصادر في ختام القمة، قد صرحوا بأن أفريقيا تعد الأعلى عالميًا في عائدات التدفقات الاستثمارية المباشرة، مؤكدين عزمهم على العمل سويًا لجذب المزيد من المستثمرين الاجانب فى القطاعات الحيوية الأفريقية.