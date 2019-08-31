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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:57 م
محافظ كفر الشيخ يشهد
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
محمود زيدان
شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد و ذكرى الهجرة النبوية، وذلك بمسجد الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ.

وقد بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم للشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وقارئ المسجد الإبراهيمي بدسوق، تلاها كلمة للشيخ سعد الفقي ، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة.

جاء ذلك في حضور اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، وعدد كبير من رجال الأزهر الشريف والقيادات الشرطية و التنفيذية.
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور

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