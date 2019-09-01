برلماني يطالب الحكومة بتقديم قانون جديد للثانوية العامة

أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن المنظومة التعليمية الجديدة للثانوية العامة تلزم الحكومة بتقديم قانونًا جديدًا للثانوية العامة.



وقال "كمال الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "الحكومة ملزمة بتقديم قانون جديد للثانوية العام لأن أي تغيير في نظام الامتحانات دون تعديل القانون يعد خروجا على أحكام قانون الثانوية العامة".



وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد يعتبر تحولًا كبيرًا ورهان من الحكومة على تطور التعليم في مصر، لذا يجب أن يكون هناك إعداد ودراسة وافية لكل خطوة تقوم بها الحكومة فيما يخص هذا الملف.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.