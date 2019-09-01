حظك اليوم الأحد 1 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزي إليك توقعات الأبراج لحظك اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 تقدمه خبيرة الأبراج ماغى فرح.
برج الحمل:
مهنيًا: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة
عاطفيًا: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى فحاول المواجهة كل امورك مع الشريك وعدم الهرب
صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك.
برج الثور:
مهنيًا: تشعر بالارتياح نوعًا ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمرًا مذهلًا كنت تنتظره من فترة طويلة
عاطفيًا: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك
صحيًا: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها.
برج الجوزاء:
مهنيًا: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما الى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر
عاطفيًا: هنالك من يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح وتتغلب على جميع العراقيل
صحيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا
برج السرطان:
مهنيًا: أنت إداري لامع ومنفذ ناجح، تحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق الآخرين بأشواط في حصد التقدير والمكافأة
عاطفيًا: التسامح مع الشريك ليس تنازلًا، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما
صحيًا: إنتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقًا عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع
برج الاسد:
مهنيًا: قد تحصل تغيرات على صعيد العمل فى هذا اليوم، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل فليس الاسهل دائما افضل فكن حذر فى اختياراتك
عاطفيًا: تقضي مع الحبيب أوقاتًا رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجددًا فانت سيد الرومنسية
صحيًا: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال فهذه الامور يا عزيزي الاسد تكون لها انعكاسات سلبية على صحتك
برج العذراء:
مهنيًا: يبشّر وضعك المهني بنجاح قريب لم تكن تتوقعه، ثابر على تفوقك واجتهادك وتذكر لكل مجتهد نصيب
عاطفيًا: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفورًا وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما
صحيًا: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّدًا
برج الميزان:
مهنيًا: حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج
عاطفيًا: تقضي مع الشريك أوقاتًا سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل
صحيًا: معنوياتك مرتفعة جدًا نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة وينعكس هذا الامر على صحتك بشكل واضح
برج العقرب:
مهنيًا: حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج
عاطفيًا: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنه لك اما اذا كنت اعزب فاليوم يعدك بلقاء قد يغير حالتك الى الاحسن
صحيًا: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصًا على صحتك هذه الفترة وحاول ان تمارس الرياضة واقل شئ المشي صباحا
برج القوس:
مهنيًا: النزاعات مع بعض الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات
عاطفيًا: مطلوب منك التروي هذا اليوم فى تعاملك مع الشريك، وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحدًا يخدعك من المقربين او الاصدقاء
صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل
برج الحمل:
مهنيًا: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة
عاطفيًا: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى فحاول المواجهة كل امورك مع الشريك وعدم الهرب
صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك.
برج الثور:
مهنيًا: تشعر بالارتياح نوعًا ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمرًا مذهلًا كنت تنتظره من فترة طويلة
عاطفيًا: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك
صحيًا: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها.
برج الجوزاء:
مهنيًا: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما الى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر
عاطفيًا: هنالك من يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح وتتغلب على جميع العراقيل
صحيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا
برج السرطان:
مهنيًا: أنت إداري لامع ومنفذ ناجح، تحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق الآخرين بأشواط في حصد التقدير والمكافأة
عاطفيًا: التسامح مع الشريك ليس تنازلًا، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما
صحيًا: إنتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقًا عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع
برج الاسد:
مهنيًا: قد تحصل تغيرات على صعيد العمل فى هذا اليوم، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل فليس الاسهل دائما افضل فكن حذر فى اختياراتك
عاطفيًا: تقضي مع الحبيب أوقاتًا رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجددًا فانت سيد الرومنسية
صحيًا: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال فهذه الامور يا عزيزي الاسد تكون لها انعكاسات سلبية على صحتك
برج العذراء:
مهنيًا: يبشّر وضعك المهني بنجاح قريب لم تكن تتوقعه، ثابر على تفوقك واجتهادك وتذكر لكل مجتهد نصيب
عاطفيًا: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفورًا وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما
صحيًا: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّدًا
برج الميزان:
مهنيًا: حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج
عاطفيًا: تقضي مع الشريك أوقاتًا سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل
صحيًا: معنوياتك مرتفعة جدًا نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة وينعكس هذا الامر على صحتك بشكل واضح
برج العقرب:
مهنيًا: حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج
عاطفيًا: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنه لك اما اذا كنت اعزب فاليوم يعدك بلقاء قد يغير حالتك الى الاحسن
صحيًا: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصًا على صحتك هذه الفترة وحاول ان تمارس الرياضة واقل شئ المشي صباحا
برج القوس:
مهنيًا: النزاعات مع بعض الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات
عاطفيًا: مطلوب منك التروي هذا اليوم فى تعاملك مع الشريك، وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحدًا يخدعك من المقربين او الاصدقاء
صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل
برج الجدي:
مهنيًا: تعاكسك الأقدار وتتطلّب هدوءًا وترويًّا، بعيدًا عن التحدّيات العقيمة، أنصحك بالحرص على سلامتك الشخصية والابتعاد عن العدائية
عاطفيًا: تشعر بفتور الجوّ وتتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما فحاول ضبط اعصابك
صحيًا: تحب الطعام وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلًا عن مشاكل صحية أخرى
مهنيًا: تعاكسك الأقدار وتتطلّب هدوءًا وترويًّا، بعيدًا عن التحدّيات العقيمة، أنصحك بالحرص على سلامتك الشخصية والابتعاد عن العدائية
عاطفيًا: تشعر بفتور الجوّ وتتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما فحاول ضبط اعصابك
صحيًا: تحب الطعام وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلًا عن مشاكل صحية أخرى
برج الدلو:
مهنيًا: قد تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الانجاز و حاول عدم المواجهة مع احد فى العمل
عاطفيًا: قد تجبر على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جوًا قاتمًا بعض الوقت
صحيًا: خفف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر فكن حذر يا عزيز الدلو وحافظ على صحتك
برج الحوت:
مهنيًا: قد تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، ما أوقعك في عجز
عاطفيًا: لا تكن مقطّب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك فحاول فصل حياتك العاطفية عن العملية
صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل
مهنيًا: قد تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الانجاز و حاول عدم المواجهة مع احد فى العمل
عاطفيًا: قد تجبر على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جوًا قاتمًا بعض الوقت
صحيًا: خفف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر فكن حذر يا عزيز الدلو وحافظ على صحتك
برج الحوت:
مهنيًا: قد تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، ما أوقعك في عجز
عاطفيًا: لا تكن مقطّب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك فحاول فصل حياتك العاطفية عن العملية
صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل