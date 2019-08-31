رئيس بنك القاهرة: ارتفاع مؤشراتنا المالية يؤكد نجاح استراتيجية عملنا

أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي، أن ارتفاع المؤشرات المالية للبنك في النصف الأول من العام المالي الجاري، يعكس نجاح رؤية فريق العمل لتحقيق الاستدامة و الوصول لمرحلة جديدة من التطوير والبناء، موضحا أن تلك الإجراءات انعكست على معدل الكفاءة" نسبة المصروفات للإيرادات" والذي ارتفع 39% خلال الفترة المذكورة.



أضاف " فايد" في تصريحات له اليوم، أن مصرفه نجح في تقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية المتنوعة والتى شهدت مزيدًا من التحول الرقمي .



وذكر "فايد" أن هناك حرصا لدى البنك في تقديم باقات متنوعة من المنتجات المصرفية التي تعزز الشمول المالي والرقمنة المصرفية والمالية من بينها خدمات الانترنت والموبايل البنكي.



وأوضح " فايد" أن مصرفه حرص على القيام بعملية تطوير شامل لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول"قاهرة كاش"، من خلال إضافة خدمات جديدة لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة تسعى للوصول الي شريحة أكبر من العملاء وتشجعهم على الاشتراك واستخدام الخدمة، بالإضافة لتسهيل اجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة.

