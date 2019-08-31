ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس بنك القاهرة: ارتفاع مؤشراتنا المالية يؤكد نجاح استراتيجية عملنا

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:55 م
فايد
فايد
محمد يحيي
أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي، أن ارتفاع المؤشرات المالية للبنك في النصف الأول من العام المالي الجاري، يعكس نجاح رؤية فريق العمل لتحقيق الاستدامة و الوصول لمرحلة جديدة من التطوير والبناء، موضحا أن تلك الإجراءات انعكست على معدل الكفاءة" نسبة المصروفات للإيرادات" والذي ارتفع 39% خلال الفترة المذكورة.

أضاف " فايد" في تصريحات له اليوم، أن مصرفه نجح في تقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية المتنوعة والتى شهدت مزيدًا من التحول الرقمي .

وذكر "فايد" أن هناك حرصا لدى البنك في تقديم باقات متنوعة من المنتجات المصرفية التي تعزز الشمول المالي والرقمنة المصرفية والمالية من بينها خدمات الانترنت والموبايل البنكي.

وأوضح " فايد" أن مصرفه حرص على القيام بعملية تطوير شامل لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول"قاهرة كاش"، من خلال إضافة خدمات جديدة لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة تسعى للوصول الي شريحة أكبر من العملاء وتشجعهم على الاشتراك واستخدام الخدمة، بالإضافة لتسهيل اجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة.

ترشيحاتنا

لإنقاذ الدجاج من الذبح.. سائحة تعض فرارجي وتصف المارة بـ الجهلة.. فيديو وصور

مدرب الاهلى الجديد.. جماهير النادى: اتصدمنا من الخبر ولا نتوقع نجاحه

انفراد.. أسماء الجهاز الأجنبي المعاون لـ مدرب الأهلي الجديد

لعنة جبل طهما.. ابتلع شابا ينقب عن الآثار.. وفتاة العياط قتلت سائقا حاول اغتصابها فوقه

أم قاسية القلب .. جوعت طفليها حتى الموت لـ تتاجر بهما

الجيزة تكشف سبب انقطاع المياه بشوارع الهرم والعمرانية وبولاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور

بعدسة ابنها.. جلسة تصوير جديدة لياسمين رئيس