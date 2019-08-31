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مبادرة المسح السمعي: كشوفات شاملة للمواليد بداية من سبتمبر

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:17 م
مبادرة الكشف على
مبادرة الكشف على المواليد
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد مصطفي، رئيس المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع، إن كل المواليد تخضع لكشف وعلاج خلال أول 28 يوم، للكشف على كفاءة الغدة الدرقية في كافة المراكز الصحية في مصر، بالإضافة لمسح كامل للقدرات والحاسة السمعية للمواليد.

وتابع، "مصطفي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن هناك الكثير من حملات التوعية والتثقيف الخاصة بتلك المبادرة الخلاقة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن تلك الفحوصات سيتم تسجيلها بشهادة الميلاد الخاصة بالطفل مثل التطعيمات الوقائية.

اشار مصطفى إلي أن تلك المبادرة لن تستمر شهر أو عام واحد، ولكنها تستمر للأبد تبع خطط الدولة التنموية والوقائية، موضحا أنه سيتم تفعليها بداية من شهر سبتمبر المقبل.

أوضح مصطفى أن تلك الحملة مجانية بشكل كامل، حرصا على سلامة النشء والأجيال الجديدة.

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