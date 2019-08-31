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رياضة

رسميا .. باسم علي ينضم لـ الجونة على سبيل الإعارة

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:55 م
باسم علي
باسم علي
عمرو ابوبكر
أعلن نادي الجونة ضم باسم علي، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم اليوم استعدادا للموسم الجديد.

واجتاز باسم علي الكشف الطبي بنادي الجونة بنجاح ليصبح أحد لاعبي الفريق في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الجونه أنهى فترة استعداده للدوري، واستمر معسكر الجونة لمدة أسبوعين حقق خلالهما فوزا وديا على أوليمبيا السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تعادل في مباراة ودية أخرى بهدفين لمثلهما مع سيلي السلوفيني.

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