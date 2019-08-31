الذعر يصيب أهالي المقطم بسبب الكلاب الضالة

أرسل " ماجد مكرم" أحد قراء موقع صدى البلد رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة المقطم بالقاهرة .



وأوضح ماجد ان منطقة الكورنيش و الشوارع المحيطة بها بالمقطم تعانى من انتشار الكلاب الضالة وتعديها على الأطفال مسببة الذعر للاهالى



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.